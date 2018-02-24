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Samsung создала человекоподобного робота-грузчика Saram

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Фото: Global Look Press/Stefan Zeitz Photography/imago stock&people
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Южнокорейская компания Samsung завершила разработку человекоподобного робота Saram с искусственным интеллектом, который сможет поднимать и перемещать тяжелые грузы на складах. Об этом пишет Business Korea.

Имя робота-манипулятора с корейского языка переводится как «человек». Рука машины предназначена для поднятия и перемещения тяжелых объектов. Руководство компании намерено использовать таких роботов на собственных предприятиях.

Samsung уже зарегистрировала товарный знак «Saram» в конце прошлого года. Как отмечают специалисты, в будущем функционал машины могут дополнить. Робота будут использовать в хирургии и домашних условиях.

Кроме того, источник в компании сообщил, что ее специалисты недавно завершили разработку робота, который может ходить по наклонным поверхностям, регулируя угол голеностопного сустава. Его также планируют снабдить технологией распознавания местности. С помощью собранной роботами информации можно будет создавать карты.

Ранее портал iz.ru писал, что шведские программисты совместно с похоронным бюро разрабатывают робота, который сможет стать электронной копией умершего человека и общаться с родственниками.

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