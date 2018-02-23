Шведские программисты разрабатывают технологию общения с умершими

Программисты из Швеции разрабатывают робота, который сможет стать электронной копией умершего человека. Об этом пишет издание Dagen.

Изначально специалисты хотели создать речевую программу, способную отвечать на вопросы близких и знакомых об организации похорон. Затем программисты решили разработать робота, который будет говорить голосом покойного и поддерживать простые беседы. Нейросеть будет распознавать заданный вопрос и искать ответ на него в базе прижизненных высказываний покойного.

Технические специалисты работают совместно с сетью шведских похоронных бюро «Феникс». Как сообщила руководитель компании Шарлотта Руниус, сейчас бюро ищет 10 добровольцев, чьи голоса будут записаны и обработаны программой. Искусственный интеллект сможет воспроизводить их после смерти этих людей. Следующим шагом компании станет разработка робота, который станет визуальной копией умершего человека.

Ранее портал iz.ru писал, что в Благовещенском государственном педагогическом университете программисты научили робота-спасателя Федора собирать автомобильную коробку передач.