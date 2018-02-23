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Россия поднялась на 15-е место в медальном зачёте ОИ-2018

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Фото: REUTERS/Damir Sagolj
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Команда олимпийских атлетов из России поднялась на 15-е место в общекомандном зачёте на Играх в южнокорейском Пхёнчхане благодаря выступлению российских фигуристок.

Напомним, в соревновании одиночниц 23 февраля Алина Загитова взяла золотую медаль, набрав за короткую и произвольную программу в общей сумме 239,57 балла. Евгения Медведева завоевала серебряную награду, получив 238,26 балла.

Таким образом, фигуристки принесли российской команде еще две медали. Теперь в активе сборной 14 наград, что поднимает команду с 21-го на 15-го место в общекомандном зачёте.

Лидирует сборная Норвегии, в активе которой 35 медалей (13 золотых, 12 серебряных и 10 бронзовых). Второй идет Германия, спортсмены принесли команде 25 медалей (13—7—5), третьей — Канада с 27 наградами (10—8—9). 

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