Украинский олимпийский чемпион публично вступился за Россию

Украинец Александр Абраменко, ставший чемпионом на Олимпийских играх в 2018 году в дисциплине «лыжная акробатика», высказал свое мнение об отношениях между Москвой и Киевом в беседе с порталом Tribuna.

«Как можно не договориться о чем-то? Тем более с соседями», — недоумевает лыжник.

Журналист в интервью с Абраменко придерживался антироссийской риторики. К примеру, его удивило, что спортсмен не считает Россию «агрессором».

Сам спортсмен отметил, что сложившиеся в спорте отношения между Украиной и Россией «неоднозначные».

«Я не могу уточнять. То, что я вижу и мне рассказывают, — а правда ли это?» — задал встречный вопрос журналисту Абраменко.

В интервью он отметил и «третью и четвертую стороны», которые, на его взгляд, заинтересованы в том, чтобы рассорить Москву и Киев.

В 2018 году Абраменко, завоевавший золотую медаль, обнял на пьедестале своего российского соперника, занявшего третье место, Илью Бурова. Этот фотоснимок привел к активным обсуждениям поступка украинского спортсмена в соцсетях. В интервью Абраменко вновь подчеркнул, что поздравлять и обнимать своих товарищей — абсолютно нормально.

В начале августа украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих затравили в Сети соотечественники из-за совместного фото с россиянкой Марией Ласицкене после соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио.

При этом минобороны Украины провело беседу со спортсменкой. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что данное фото — это следствие эмоций, а Могучих якобы знает, что продолжается «российско-украинская война», и понимает, что произошло.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт 16 августа предположил, что украинская легкоатлетка может уехать из страны из-за давления.