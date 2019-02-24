Медведева назвала причину поражения на ОИ-2018

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что не смогла одержать победу на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане из-за травмы ноги. Об этом спортсменка заявила в интервью, опубликованном на сайте Олимпийского комитета России.

«Конечно, помешала, к чему лукавить. Не отпускала», — ответила Медведева на вопрос журналиста о том, стала ли травма ноги причиной, по которой фигуристка заняла второе место.

Также спортсменка рассказала о психологической подготовке перед выступлениями во время тренировок: «Если ты перед носом своей соперницы берешь и прыгаешь три оборота, три, три, три, еще и еще, это действует. Она ведь точно понимает, что под включенную музыку ты вряд ли сорвешь программу».

Ранее 22 февраля двукратная чемпионка мира по фигурному катанию одержала победу в финале Кубка России по фигурному катанию. Она набрала 222,90 балла по сумме короткой и произвольной программ.

Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане спортсменка получила две серебряные медали — в одиночном катании и командных соревнованиях.