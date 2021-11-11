Украинцы затравили олимпийского чемпиона в Сети за слова о России

В адрес украинского чемпиона Олимпийских игр – 2018 по фристайлу Александра Абраменко в Instagram обрушились гневные сообщения и угрозы за его высказывание об уважительном отношении к российским атлетам. Об этом 11 ноября сообщает РЕН ТВ.

Абраменко не признает Россию агрессором и заявил, что не понимает войны, отметив, что лучший выход, на его взгляд, — это договоренности. Украинские интернет-пользователи в ответ на это в большинстве своем оставили негативные комментарии.

Одни откровенно оскорбляли спортсмена, другие желали «понять свою ошибку».

«Прямо хрестоматийный пример как информационной войны, так и отсутствия критического мышления. Может быть, хотя бы для спортсменов-призеров необходимо подготовить спецкурс по истории Украины?» — пишет один из пользователей.

Фристайлист не стал комментировать такие высказывания в его сторону.

Ранее, 9 ноября, Абраменко высказал свое мнение об отношениях между Москвой и Киевом в беседе с порталом Tribuna. Спортсмен отметил, что сложившиеся в спорте отношения между Украиной и Россией «неоднозначные». Также он подчеркнул, что не считает Россию «агрессором». При этом он добавил, что, по его мнению, существует и «третья и четвертая стороны», которые заинтересованы в том, чтобы рассорить Москву и Киев.