Спортсмены из России триумфально стартовали на Паралимпиаде

Спортсмены из России триумфально стартовали на XII Паралимпийских играх. Как и на Олимпиаде, отечественные атлеты выступают под флагом МОКа. В Пхенчхан приехали 35 российских спортсменов и 38 сопровождающих. Россияне уже завоевали два золота в биатлоне. На дистанции 6 км победили Екатерина Румянцева и Михалина Лысова. Серебряным призером Паралимпиады стала Анна Миленина.

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