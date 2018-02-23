Опубликован список пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе

Телеканал РЕН ТВ опубликовал список пострадавших пассажиров автобуса, столкнувшегося с грузовиком при выполнении тура на горнолыжный курорт Шерегеш в Кузбассе.

В момент аварии в автобусе находились 49 пассажиров. Шесть из них погибли, еще 12 получили травмы. К настоящему моменту установлены личности следующих пострадавших:

1) Антон М.;

2) Алексей Х.;

3) Мария Р.;

4) Алексей Б.;

5) Александр К.;

6) Илья П.;

7) Екатерина Т.;

8) Алексей К.;

9) Валерия Е. (скончалась в больнице).

Инцидент произошел 22 февраля на трассе «Сибирь» в Кемеровской области. Следовавший из Красноярска автобус столкнулся с грузовиком в Чебулинском районе. Организатором тура была компания nICE-BUS.