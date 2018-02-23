Опубликован список пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе
Телеканал РЕН ТВ опубликовал список пострадавших пассажиров автобуса, столкнувшегося с грузовиком при выполнении тура на горнолыжный курорт Шерегеш в Кузбассе.
В момент аварии в автобусе находились 49 пассажиров. Шесть из них погибли, еще 12 получили травмы. К настоящему моменту установлены личности следующих пострадавших:
1) Антон М.;
2) Алексей Х.;
3) Мария Р.;
4) Алексей Б.;
5) Александр К.;
6) Илья П.;
7) Екатерина Т.;
8) Алексей К.;
9) Валерия Е. (скончалась в больнице).
Инцидент произошел 22 февраля на трассе «Сибирь» в Кемеровской области. Следовавший из Красноярска автобус столкнулся с грузовиком в Чебулинском районе. Организатором тура была компания nICE-BUS.