Попавшим в ДТП под Кемеровом автобусом управлял опытный водитель

Водитель следовавшего из Красноярска автобуса, который попал в аварию в Кемеровской области при перевозке пассажиров на горнолыжный курорт Шерегеш, был опытным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера Евгения Дмитриева, занимающегося продажами автобусных туров.

По его словам, организатором тура в Шерегеш была компания nICE-BUS. Все пассажиры автобуса застрахованы перевозчиком.

«Водитель был опытный», — пояснил собеседник агентства.

Авария произошла в Кемеровской области, на трассе «Сибирь» столкнулись автобус и грузовик. В результате инцидента погибли шесть человек, еще 13 пострадали.