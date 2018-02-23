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Попавшим в ДТП под Кемеровом автобусом управлял опытный водитель

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Фото: Global Look Press/Horst Galuschka/dpa
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Водитель следовавшего из Красноярска автобуса, который попал в аварию в Кемеровской области при перевозке пассажиров на горнолыжный курорт Шерегеш, был опытным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера Евгения Дмитриева, занимающегося продажами автобусных туров.

По его словам, организатором тура в Шерегеш была компания nICE-BUS. Все пассажиры автобуса застрахованы перевозчиком.

«Водитель был опытный», — пояснил собеседник агентства.

Авария произошла в Кемеровской области, на трассе «Сибирь» столкнулись автобус и грузовик. В результате инцидента погибли шесть человек, еще 13 пострадали.

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