Число погибших в результате ДТП в Кузбассе выросло до шести, передает ТАСС.

«Пока, по предварительным данным, шесть человек погибли — пять на месте и одна умерла в больнице», — говорится в сообщении.

В Кемеровской области на трассе «Сибирь» столкнулись автобус и грузовик. По данным ГИБДД, среди погибших четыре женщины и двое мужчин, 13 человек пострадали. На месте аварии работают экстренные службы, уточняет телеканал РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП погибли пять человек.