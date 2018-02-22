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Около 200 киосков снесут на пляжах Севастополя

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Нестационарные торговые объекты будут ликвидированы на пляжах в Севастополе, новые киоски могут появиться по результатам торгов.

О сносе ларьков сообщили в правительстве Севастополя. 198 объектов будут ликвидированы в связи с окончанием сроков действия договоров и согласований с департаментом городского хозяйства. Затем будет проведен конкурс по благоустройству пляжей, сообщает ИА SevastopolMedia. Уже по его результатам новые киоски будут включены в схему размещения.

Власти Севастополя также уточнили, что параметры 23 мест размещения нестационарных торговых объектов еще будут уточняться.

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