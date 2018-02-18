Фильм снимут о затопленных подлодках в Севастополе

Съемки фильма о затопленных подлодках в Севастополе начнутся уже в 2018 году. Об этом в эфире радио «Вести ФМ» рассказала председатель городского отделения Русского географического общества Елена Воскресенская.

По ее словам, специалисты планируют погрузиться к лодкам времен Первой мировой войны и провести обследования. Фильм планируется создать для того, чтобы ознакомить зрителей, интересующихся историей, с этими подводками и историей их экипажей, сообщает ИА SevastopolMedia.

Создатели фильма будут исследовать 5 из 13 подводных лодок, затопленных по приказу английского командования 26 апреля 1919 года. Лодки «Гагара», «Карась», «Кашалот», «Скат» и «Нарвал» до сих пор остаются на дне моря.

Реализовать проект Русского географического общества будет возможно совместно с экспедиционным центром Минобороны РФ.