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Росатом наметил сроки утилизации остатков самой большой атомной подлодки

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Росатом планирует до 2020 года завершить утилизацию реакторного блока отсека советской атомной подводной лодки (АПЛ) ТК-13 (проект 941 «Акула»).

Информацию об этом распространила сама госкорпорация в среду, 7 февраля.

После того как боевой корабль исключили из состава ВМФ в 1998 году и начали утилизировать, его атомные реакторы были сформированы в блок, тот отправлен на хранение, время которого истекает в 2020 году, сообщает «РИА Новости».

До конца 2019 года блок будет разделен на части по три и два ядерных отсека, и их переправят к месту долговременного хранения на губу Сайда в Мурманской области.

19 января портал iz.ru рассказал, что самые большие в мире атомные подлодки проекта 941 («Акула») «Архангельск» и «Северсталь» будут утилизированы в России. Решение принято из-за нерентабельности эксплуатации этих подводных лодок.

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