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Мадуро предложил совместить выборы президента и законодателей

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Фото: TASS/ZUMA/Boris Vergara/Xinhua
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил объединить выборы главы государства 22 апреля с выборами в органы законодательной власти всех уровней. Об этом лидер боливарианской республики заявил в эфире местного телевидения.

«Нам нужно перенести на более ранний срок выборы, чтобы обновить все уровни власти и посвятить себя только работе. Я предлагаю парламентские мегавыборы, и мы пойдем на них с [оппозиционным блоком] «Круглый стол демократического единства» или без него», — приводит его слова «РИА Новости».

Предложение главы Венесуэлы должно рассмотреть Национальное учредительное собрание. Если его одобрят, то выборы представителей Национальной ассамблеи страны, законодательных собраний штатов и муниципалитетов пройдут одновременно с президентскими.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что с начала продаж национальной криптовалюты Petro в бюджет страны поступило $735 млн.

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