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Мадуро потребовал продавать часть венесуэльской нефти в криптовалюте

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро потребовал от руководства государственной нефтегазовой компании PDVSA нефтехимической компании Pequiven продавать часть из продукции за криптовалюту петро. Об этом сообщила радиостанция Union Radio.

«Это означает, что с сегодняшнего дня их транзакции должны проводиться в петро», — приводит ТАСС его слова.

Кроме того, Николас Мадуро одобрил инициативу Национальной ассоциации авиалиний расплачиваться в национальной криптовалюте за все услуги, в том числе за покупку топлива.

Ранее портал iz.ru писал, что 20 февраля Венесула начала продажи собственной криптовалюты. Каракас планирует выпустить 100 млн единиц петро в начале текущего года.

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