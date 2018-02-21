Мадуро потребовал продавать часть венесуэльской нефти в криптовалюте
Президент Венесуэлы Николас Мадуро потребовал от руководства государственной нефтегазовой компании PDVSA нефтехимической компании Pequiven продавать часть из продукции за криптовалюту петро. Об этом сообщила радиостанция Union Radio.
«Это означает, что с сегодняшнего дня их транзакции должны проводиться в петро», — приводит ТАСС его слова.
Кроме того, Николас Мадуро одобрил инициативу Национальной ассоциации авиалиний расплачиваться в национальной криптовалюте за все услуги, в том числе за покупку топлива.
Ранее портал iz.ru писал, что 20 февраля Венесула начала продажи собственной криптовалюты. Каракас планирует выпустить 100 млн единиц петро в начале текущего года.