Тайный инвестор стал миллиардером на обвале курса биткоина

Неизвестный трейдер в период с 9 по 12 февраля приобрел более 40 тыс. биткоинов на сумму порядка $400 млн, воспользовавшись недавним обвалом его стоимости. С учетом текущего курса криптовалюты и уже имевшихся у него средств он приобрел статус миллиардера, сообщает MarketWatch.

Биткоины поступили на кошелек с номером 3Cbq7aT1tY8kMxWLbitaG7yT6bPbKChq64, тем самым увеличив запас анонимного покупателя с 55 тыс. токенов до более чем 96 тыс. Сделка взбудоражила социальные сети и форумы, обескуражив тех людей, которые утверждали, что биткоин «достиг дна», когда рухнул до отметки в $6 тыс.

В итоге по курсу на 19 февраля (свыше $11 тыс. за биткоин) состояние тайного инвестора составило более $1,097 млрд, что еще больше подогрело рост криптовалюты номер один.

По словам главы компании 360 Blockchain USA Джеффа Коэна, сделка анонима вызвала шумиху и в Telegram-каналах, где трейдеры начали строить «теории заговора».

Ранее портал iz.ru сообщал, что богатейшим бизнесменом, сделавшим состояние на «цифровом золоте», стал бывший гендиректор сервиса криптовалюты Ripple Крис Ларсен.