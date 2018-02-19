Криптовалютам нашли поручителя

Первая система гарантий инвестиций в криптовалюты появится в России уже в этом году. Дочерний банк госкорпорации ВЭБ — «Глобэкс» совместно с Российской ассоциацией криптовалют и блокчейна (РАКИБ), а также интернет-площадкой CrowdHub создают систему защиты инвестиций в ICO — размещения токенов российскими компаниями. Новый проект позволит инвесторам контролировать расходование средств: выплаты будут производиться поэтапно в соответствии с утвержденными планами развития стартапов. Эксперты обращают внимание, что механизм юридической защиты прав инвесторов в ICO не отработан — непонятно, в какие суды обращаться, если возникнут споры.

Как рассказал «Известиям» директор РАКИБ Арсений Щельцин, при содействии ассоциации и «Глобэкса» создается ICO-хаб, основным элементом которого станет система гарантирования вложений в криптовалютные стартапы. Она будет работать на базе платформы CrowdHub (совместный пилотный проект вице-президента РАКИБ Дениса Душнова и ассоциации). Эту информацию подтвердил начальник управления развития электронной коммерции и дистанционного банковского обслуживания «Глобэкса» Александр Минеев.

— Предполагаем, что проект стартует в марте, дальше начнется проработка стратегии его развития, — уточнил Александр Минеев.

Система будет работать следующим образом: РАКИБ порекомендует своим участникам привлекать средства через ICO-хаб. Компания, которая захочет собрать деньги на реализацию проекта, зарегистрируется на сайте CrowdHub.io. Далее предприниматель для получения денег открывает эскроу-счет в «Глобэксе», а для приема криптовалют — заводит кошелек на вышеупомянутом сайте.

Инвесторы, желающие вложить в проект деньги, также регистрируются на сайте CrowdHub в личном кабинете: оттуда средства пойдут на эскроу-счет компании-стартапа в «Глобэксе».

Справка «Известий» Эскроу-договор подразумевает открытие банком специального счета для учета и блокирования денежных средств, полученных от владельца счета (депонента) в целях их передачи другому лицу (бенефициару) при возникновении предусмотренных договором оснований.

Криптовалютные инвесторы переводят деньги на электронный кошелек — отвечать за их распределение будет CrowdHub.

Контролировать траты и ход реализации конкретного проекта будут сменяющие друг друга группы инвесторов. Если они сочтут, что проект идет по плану, то голосуют за перевод части привлеченных денег на реализацию последующих этапов. Если больше 51% проголосовало против, то остаток средств перераспределяется между инвесторами и проект ликвидируется.

Тестовый период работы всей системы продлится не менее трех месяцев — за это время в РАКИБ рассчитывают собрать статистику по ICO для того, чтобы усовершенствовать функционал хаба, сказал «Известиям» Денис Душнов.

Использование эскроу-счетов при проведении ICO не только гарантирует сторонам исполнение условий совместных обязательств, но и минимизирует риски срыва сделки или мошенничества, отметил руководитель проектного департамента компании Bell Integrator Михаил Лапин. Он добавил, что пока непонятно, насколько успешной будет система гарантирования инвестиций в криптовалютные проекты: необходимо посмотреть, как такой подход будет работать в реальных условиях. Участие госбанка в проекте — это хороший сигнал рынку, считает председатель наблюдательного совета банка «Воронеж» Мурад Салихов.

Меньше оптимизма система гарантирования вызвала у юристов. Нет механизма юридической защиты прав инвесторов — непонятно, в какие суды обращаться, если возникнут споры, отметил руководитель налоговой практики КСК групп Дмитрий Водчиц.

Отсутствие в России законодательства в области криптовалют не должно препятствовать созданию участниками рынка собственных стандартов и правил поведения, не нарушающих действующих правовых норм, убежден соучредитель криптовалютного фонда Statum Ленам Рахманов.

— Подобного рода деятельность, наоборот, способствует созданию сбалансированного законодательства в этой сфере, — добавил Ленам Рахманов.

Привлечение денежных инвестиций в ICO-проекты через эскроу-счета может сделать пока нерегулируемый рынок более прозрачным. В то же время пока система гарантирования вложений в криптовалютные проекты урегулирована законом не полностью, говорить о комплексной защите инвесторов преждевременно.

По данным торговой площадки CryptoBazar, инвестиции криптовалют в российские стартапы за прошедший год выросли в десять раз и составили около $200 млн. За последние четыре года команды из нашей страны собрали более $260 млн — 11% от общей суммы всех размещений. Среди проектов: суперкомпьютер SONM ($42 млн), «Русская майнинговая компания» (RMC) ($45 млн), игровая мобильная платформа MobileGo ($53 млн). Есть и производственные проекты, например стартап по производству синтетического диоксида циркония ZrCoin ($4,5 млн).