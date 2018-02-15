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Медведев заявил о необходимости использования в РФ технологии блокчейн

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Фото: ТАСС/Александр Астафьев
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что технологию блокчейн нужно использовать. Однако криптовалюты вряд ли ждет большое будущее, сообщил российский премьер в интервью телеканалу «Россия 24» в рамках Инвестиционного форума в Сочи.

«Блокчейн и система верификации, основанная на этой технологической идее, останется [в будущем] точно. Это очень полезно для человечества и должно использоваться и в нашей стране», — подчеркнул Медведев.

По мнению главы кабмина, криптовалюты в будущем могут исчезнуть.

«Их судьба нам непонятна... Именно с этим связана высокая степень их волатильности. К ним нет доверия, есть бесконечный набор спекуляций. И нет регулирования, а регулирование необходимо — и национальное, и наднациональное», — добавил Медведев.

Блокчейн — база данных, в которой устройства хранения не подключены к общему серверу. Его главное преимущество заключается в безопасности, благодаря чему никто не может подделать или заменить информацию, хранившуюся в этой базе данных.

Ранее президент России Владимир Путин не исключил возможность появления в стране закона, регулирующего рынок криптовалют.

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