Правительство не исключает исчезновения криптовалют

Широкое распространение криптовалют стало новым вызовом для властей многих стран и представителей бизнеса. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на ежегодном Гайдаровском форуме. По мнению председателя правительства, цифровая валюта может исчезнуть через несколько лет, но при этом стоящая за ней технология блокчейн имеет шанс стать повседневной реальностью, как это случилось в свое время с интернетом.

— Нельзя полностью исключить, что не повторится сценарий начала 1990-х годов, когда появилось множество компаний на базе развивающегося интернета, а в начале 2000-х эти компании в значительной степени исчезли с рынка. Но технология не только сохранилась, но и играет в нашей жизни сейчас ключевую роль. Точно так же через несколько лет могут исчезнуть и криптовалюты, а технология, на базе которой эти криптовалюты развиваются, я имею в виду блокчейн, станет частью повседневной реальности. Такой сценарий тоже не исключен, — сказал Дмитрий Медведев.

В рамках пленарной дискуссии на форуме обсуждались экономическая ситуация в России и мире, социальное развитие, здравоохранение, образование, инновации, госуправление, малое и среднее предпринимательство, налоговая политика и развитие территорий. По словам премьер-министра, технологические новации изменят законодательство — от налогового и гражданского, до уголовного и процессуального. Особое внимание председатель правительства уделил развитию рынка труда в будущем.

— Принято считать, что рост безработицы — это прямое и неизбежное следствие автоматизации и роботизации. Да, и конечно, так называемые закрывающие технологии — это реальность нынешнего дня. Но это не единственный возможный результат. И автоматизация, и роботизация в данном случае сможет сыграть положительную роль для рынка труда — не только не подстегнуть безработицу, но и, напротив, создать условия для повышения производительности труда и обоснованного роста заработных плат, — резюмировал Дмитрий Медведев.

Но при всех положительных сторонах у технологических процессов существуют свои риски, в частности — использование террористами кибероружия. Премьер-министр РФ призвал все страны более тесно взаимодействовать и координировать усилия для обеспечения цифровой безопасности.

— В отличие от боевой авиации, от подводного флота, от ракетно-ядерного оружия даже — кибероружие не требует масштабной промышленной базы, а значит, риск его использования террористическими организациями многократно возрастает, — подчеркнул Дмитрий Медведев. — Поэтому очевидно, что сегодня от всех стран требуется гораздо больше усилий для обеспечения безопасности в цифровом пространстве и более тесная координация.

Премьер-министр также отметил, что в традиционных для человечества сферах начинает активно действовать новый игрок — искусственный интеллект. Некоторые эксперты говорят о его постоянной экспансии и даже о бунте искусственного интеллекта. Дмитрий Медведев оценил это как вызов не экономического, а нравственного и этического порядка. Также, по его словам, серьезным мировоззренческим вызовом является возможность исчезновения «частного пространства».

— Иногда кажется и то, что само понятие частного пространства — или понятие «privacy» — скоро совсем уйдет из нашей жизни. А ведь в значительной мере именно на нем основывается система традиционных ценностей нашего общества. Я надеюсь, что фундаментальные ценности останутся неизменными, — сказал глава кабинета министров.

Гайдаровский форум в этом году проходит под девизом: «Россия и мир: цели и ценности». Это ежегодная международная научно-практическая конференция с участием влиятельных экспертов со всего мира. Форум проводится с 2010 года. Дискуссии здесь традиционно сфокусированы на острейших проблемах современности. Особое значение придается темам, связанным с осмыслением положения и стратегической роли России в мире.