Мадуро предложил Трампу выбрать «время и место» для личной встречи

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил лидеру США Дональду Трампу выбрать «время и место» для переговоров. Об этом говорится в сообщении Мадуро в микроблоге в социальной сети Twitter.

«Дональд Трамп призвал содействовать невмешательству во внутренние дела других стран. Пришло время исполнить это и отказаться от агрессии в пользу диалога. В Каракасе или Вашингтоне? (Назначьте) время и место, и я буду там», — говорится в сообщении.

.@RealDonaldTrump hizo campaña promoviendo la no intromisión en los asuntos internos de otros países. Llegó el momento de cumplirlo y cambiar su agenda de agresión por una de diálogo. ¿Diálogo en Caracas o Washington DC? Hora y lugar y ahí estaré. — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) February 19, 2018

Ранее стало известно, что с 20 февраля в Венесуэле начинаются продажи национальной криптовалюты, получившей название петро. В начале 2018 года будет выпущено 100 млн единиц петро.