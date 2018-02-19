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Мадуро обратился к соотечественникам на языке жестов

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Фото: REUTERS/Marco Bello
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к гражданам страны на языке жестов. Обращение главы государства с субтитрами появилось в эфире телеканала «Венесола де телевисьон».

В своем заявлении Мадуро обратился к гражданам со словами о единой и верной Венесуэле, а также о том, что вместе возможно всё.

Также в записи послания приняли участие председатель Конституционной ассамблеи Дельси Родригес и вице-президент Тарек эль-Айссами. Причины подобного обращения к соотечественникам пока неизвестны.

Ранее портал iz.ru сообщал, что глава венесуэльского МИДа Хорхе Арреас заявил, что, несмотря на отзыв приглашения, президент Венесуэлы Николас Мадуро поедет на Саммит Америк в Перу.

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