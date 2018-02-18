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Президент Венесуэлы объявил о проведении военных учений

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Фото: REUTERS
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что вооруженные силы республики проведут военные учения на всей территории страны 24 и 25 февраля.

Заявление президент сделал в эфире телеканала «Венесолана де телевисьон». По его словам, военные учения «Независимость 2018» и маневры по многосторонней обороне проведут Национальные боливарианские вооруженные силы.

Глава республики уверен, что масштабными учениями от Карибского моря до реки Ориноко, от штата Амасонас до озера Маракайбо вооруженные силы Венесуэлы покажут миру, что их страну, территорию достоинства, мира и независимости, необходимо уважать.

Ранее портал iz.ru сообщал, что глава венесуэльского МИДа Хорхе Арреас заявил о намерении президента Венесуэлы Николаса Мадуро поехать на «Саммит Америк» в Перу, несмотря на то, что у него было отозвано приглашение.

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