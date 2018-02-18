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Мадуро поедет на «Саммит Америк» без приглашения

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Фото: TASS/Venezuela'S Presidency
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро поедет на «Саммит Америк» в Перу, несмотря на то, что у него было отозвано приглашение. Об этом заявил глава венесуэльского МИДа Хорхе Арреас.

По его словам, Мадуро выразил полную готовность отправиться на саммит «по земле и по морю». Также глава МИДа отметил, что считает власти Перу не правыми с политической и юридической точки зрения и надеется, что они пересмотрят свое решение, сообщает RT.

Ранее сообщалось, что правительство Перу официально отозвало приглашение на «Саммит Америк» для президента Венесуэлы, ссылаясь на то, что любое нарушение демократического порядка в государстве не позволит его правительству принять участие в саммите. Мероприятие состоится 13 и 14 апреля 2018 года в Лиме.

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