Венесуэла начинает продажу собственной криптовалюты

Во вторник, 20 февраля, в Венесуэле стартуют продажи собственной криптовалюты под названием петро. О том, что страна выпустит 100 млн единиц петро в начале 2018 года, заявил президент Николас Мадуро.

На первом этапе выпуска петро для инвесторов будут доступны только 82,4 млн криптовалюты. Стоимость одного петро приравнена к стоимости барреля венесуэльской нефти. В настоящий момент эта цифра составляет порядка $60. Таким образом, венесуэльский петро — единственная в мире криптовалюта, имеющая реальное обеспечение.

Мадуро распорядился ранее, чтобы для этой цели (обеспечение петро — Ред.) отвели 5 млрд баррелей нефти из месторождения Аякучо.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро также намерен предложить странам-экспортерам нефти завести собственную криптовалюту.

Портал iz.ru сообщал, что Бразилия согласилась торговать с Венесуэлой за криптовалюту.