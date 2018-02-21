Венесуэла заработала $735 млн от продажи национальной криптовалюты

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что от продажи национальной криптовалюты страна получила $735 млн. Об этом сообщает агентство Reuters.

Созданием криптовалюты власти Венесуэлы занялись в декабре 2017 года. 20 февраля Венесула начала продажи El Petro.

Каракас уверен в том, что собственная криптовалюта поможет нарастить республике «денежный суверенитет» и преодолеть «финансовую блокаду» со стороны США.

Мадуро также отметил, что продажи El Petro помогут привлечь новые источники бюджетных поступлений.

«Обеспечиваться криптовалюта будет запасами венесуэльских природных ресурсов, золота, нефти и алмазов», –– добавил президент.

Он добавил, что стоимость одной единицы El Petro будет равняться цене одного барреля венесуэльской нефти. Помимо этого, Мадуро одобрил инициативу Национальной ассоциации авиалиний расплачиваться в национальной криптовалюте за все услуги, в том числе за топливо.



El Petro основана на блокчейн-платформе Ethereum по стандарту ERC20. Для проведения транзакций клиентам необходимо завести специальный цифровой кошелек.



​В начале 2018 года Каракас планирует выпустить 100 млн единиц El Petro.