Трамп отказался встретиться с Мадуро

Президент США Дональд Трамп отклонил предложение лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о встрече, передает ТАСС со ссылкой на агентство «ЭФЭ».

«Как мы уже говорили в августе прошлого года, президент Трамп с удовольствием поговорит с венесуэльским лидером, как только будут сделаны определенные шаги», — сообщил источник агентства «ЭФЭ».

Ранее Мадуро в своем микроблоге в социальной сети Twitter предложил Трампу встретиться, заявив, что американскому лидеру надо лишь выбрать «время и место».