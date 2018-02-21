Россиянку поместили в тюрьму аэропорта Лондона «под влиянием расизма»

Россиянку Радмилу Хакову незаконно посадили в тюрьму для мигрантов в аэропорту Хитроу в Лондоне, а потом депортировали в РФ с соответствующим штампом в паспорте. По мнению девушки, задержание произошло «на почве расизма и под влиянием классовой ненависти».

«Я татарка, это видно по моему лицу. Но выглядеть как мусульманка (как и быть ею, если бы я вдруг была) не преступление. Я летела одна, без ноутбука, была одета по-дорожному, а не элегантно, но ведь и это не преступление», — написала она в своем Facebook.

Хакова пояснила, что ошиблась при заполнении анкеты, случайно указав, что ранее не была в Лондоне, хотя несколько дней назад пересаживалась в Хитроу, не покидая транзитной зоны. Она также спросила на паспортном контроле, может ли выйти из аэропорта, чтобы поспать в одном из столичных отелей.

В итоге россиянку вывели из транзитной зоны прямиком в камеру для мигрантов, откуда затем конвоировали как преступницу. Как отмечает Хакова, с ней в комнате не было ни одной девушки европейской внешности.

Теперь девушка хочет написать мэру Лондона, дать интервью СМИ и потратить необходимое количество денег, чтобы разобраться с тем, что произошло.

В ситуацию с задержанием Хаковой вмешался российский МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова попросила британские власти прокомментировать данный инцидент.