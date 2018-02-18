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Житель США попытался протаранить двери аэропорта на угнанной машине

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Фото: wikipedia.org
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Правоохранительные органы задержали мужчину, который пытался на угнанном автомобиле протаранить здание международного аэропорта города Пеория штата Иллинойс (США). Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта имени генерала Уэйна Даунинга.

Установлено, что на угнанной машине мужчина попытался въехать в двери главного терминала аэропорта. Покинув автомобиль, мужчина зашел в здание и попытался пройти в пункт контроля за деятельностью аэропорта, однако он был задержан полицейскими.

В течение нескольких минут он снова пытался пройти внутрь, а позже вышел из здания аэропорта и попытался угнать патрульный автомобиль, стоящий на парковке. Однако в процессе угона машины нарушитель был задержан. Впоследствии он был арестован и доставлен в больницу.

В момент задержания мужчины аэропорт временно приостановил работу для проверки саперами на наличие взрывного устройства, однако через некоторое время аэропорт вернулся к штатной работе.

Данный инцидент не связан с терроризмом, добавили местные власти.

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