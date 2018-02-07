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Грузовой поезд протаранил автомобиль на переезде в Приморье

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Фото: Global Look Press/Jochen Tack/imagebroker.com
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Грузовой поезд сбил автомобиль Mitsubishi на железнодорожном переезде. Об этом сообщает ИА ЕАОMedia .

ДТП произошло у станции Дальнереченск-2–Эбергард. В результате происшествия никто не пострадал.

«В результате происшествия схода подвижного состава и пострадавших нет, у электровоза погнут поручень. Автомобиль отбросило за габарит пути», –– отметили в службе корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги.

По данным агентства, машинист, заметив стоящий на переезде заглохший автомобиль, применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

В настоящий момент начата проверка. Выясняются все причины инцидента.

1 февраля портал iz.ru сообщал, что в Подмосковье поезд насмерть сбил подростка. Инцидент произошел возле станции Ильинская Казанского направления. Молодой человек не услышал сигналы приближающейся электрички из-за наушников.

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