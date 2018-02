В США от скоростного поезда во время движения отстыковались несколько вагонов

На скорости более 200 км/ч от скоростного поезда Amtrak в США отстыковалась часть состава. Об этом сообщило издание The New York Post.

Инцидент произошел во вторник, 6 февраля, в штате Мэриленд. Поезд направлялся из Вашингтона в Нью-Йорк. В момент происшествия в поезде находились 52 пассажира. В результате инцидента никто не пострадал.

На появившихся в интернете фото видно, что между двумя вагонами сломался стыковочный элемент. Это и привело к отсоединению части состава.

EXCLUSIVE: A high-speed Amtrak train bound for Penn Station broke apart as it was moving at top speed through Maryland, sources said https://t.co/dObKY7nzlK