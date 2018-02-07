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В США от скоростного поезда во время движения отстыковались несколько вагонов

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Фото: Global Look Press/ZUMA/he1
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На скорости более 200 км/ч от скоростного поезда Amtrak в США отстыковалась часть состава. Об этом сообщило издание The New York Post.

Инцидент произошел во вторник, 6 февраля, в штате Мэриленд. Поезд направлялся из Вашингтона в Нью-Йорк. В момент происшествия в поезде находились 52 пассажира. В результате инцидента никто не пострадал.

На появившихся в интернете фото видно, что между двумя вагонами сломался стыковочный элемент. Это и привело к отсоединению части состава.

По словам источника газеты, два вагона связывали только воздушные шланги.

«Когда это произошло, кто-то мог идти по поезду, упасть и умереть», –– отметили источник издания.

Представители Amtrak подтвердили инцидент и начали расследование для установления всех обстоятельств случившегося.

4 февраля портал iz.ru сообщал, что поезд Amtrak, направлявшийся из Нью-Йорка в Майами, столкнулся с грузовым составом компании CSX около города Кейси (Южная Каролина). В результате столкновения сошли с рельсов несколько вагонов.

В скоростном составе находились 147 человек, 116 из них пострадали. Погибли два сотрудника локомотивной бригады.

Причиной аварии названа неправильная установка стрелок на путях.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования всем пострадавшим и родственникам погибших.

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