Минивэн с детьми на полной скорости протаранил внедорожник под Киевом

Микроавтобус с детьми на полной скорости протаранил внедорожник на Одесской трассе под Киевом.

ДТП заснял видеорегистратор проезжающей мимо машины. На кадрах видно, как водитель «Нивы» начал резко перестраиваться из крайней правой полосы в левую, где ехал минивэн с девятью школьниками.

Водитель и пассажир внедорожника погибли на месте. Дети в возрасте 11–12 лет, которые ехали в микроавтобусе, получили травмы.

По факту аварии возбуждено уголовное дело, пишет Страна.ua.