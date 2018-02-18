Бензовоз и поезд столкнулись в Калуге

Поезд столкнулся с бензовозом в районе станции «Перспективная» в Калуге.

В результате аварии пострадал водитель бензовоза, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Калужской области.

Пострадавший получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован.

Поезд следовал по маршруту Калуга–Тула. По данным МЧС, в поезде в момент аварии находились 30 пассажиров.

Пассажирский автобус, перевозивший иностранных туристов, столкнулся с поездом в Ленинградской области.