Автобус с детьми съехал в кювет на трассе в Ленобласти

Школьный автобус, следовавший из Пскова в Санкт-Петербург, съехал в кювет в Лужском районе Ленинградской области.

Как рассказал «РИА Новости» источник в экстренных службах региона, пострадал один человек. Обстоятельства ДТП выясняются.

ДТП произошло на 118-м км федеральной автодороги Р-23 «Псков» вблизи Луги. В автобусе находились 29 человек, в тои числе 21 ребенок.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти автобус с иностранными туристами столкнулся с поездом.



