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Автобус с иностранными туристами столкнулся с поездом в Ленобласти

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Пассажирский автобус, перевозивший иностранных туристов, столкнулся с поездом в Ленинградской области. 

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, пострадали два пассажира автобуса. Обстоятельства аварии выясняются. На месте работают экстренные службы.

В 2017 году водители автобусов спровоцировали более 5,6 тыс. ДТП (на 5,9% больше, чем в 2016 году), в которых погибли 324 (на 26,1% больше ) и получили ранения почти 8,7 тыс. (на 6,1% больше) человек.

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