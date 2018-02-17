Автобус с иностранными туристами столкнулся с поездом в Ленобласти

Пассажирский автобус, перевозивший иностранных туристов, столкнулся с поездом в Ленинградской области.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, пострадали два пассажира автобуса. Обстоятельства аварии выясняются. На месте работают экстренные службы.

В 2017 году водители автобусов спровоцировали более 5,6 тыс. ДТП (на 5,9% больше, чем в 2016 году), в которых погибли 324 (на 26,1% больше ) и получили ранения почти 8,7 тыс. (на 6,1% больше) человек.