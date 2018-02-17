В РЖД назвали причину столкновения автобуса с поездом в Ленобласти

Столкновение пассажирского автобуса и поезда на переезде в Ленинградской области произошло из-за попытки водителя транспортного средства проехать на запрещающий сигнал светофора, сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Там отметили, что переезд оснащен шлагбаумом, но это не помешало мужчине попытаться «проскочить» на красный свет.

По данным филиала Российских железных дорог, машинист поезда пытался применить экстренное торможение, однако расстояние до автобуса было недостаточным, передает ТАСС.

Как сообщал портал iz.ru, в субботу, 17 февраля, туристический автобус столкнулся со скоростным поездом на перегоне Зеленогорск — Рощино. Легкие травмы получили два человека.

По данным регионального управления МЧС, иностранных граждан среди пассажиров автобуса не было.

Движение поездов на участке, где произошла авария, восстановлено.