Захарова призвала Лондон разобраться с ситуацией вокруг задержанной россиянки

Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона и телерадиокомпанию ВВС разобраться в ситуации с задержанной россиянкой Радмилой Хаковой.

Обращение с призывом Захарова разместила в своем Facebook.

«Российское посольство в Лондоне, конечно, этим случаем займется. Но хотелось бы, чтобы и британские коллеги как в Москве, так по месту основной дислокации прокомментировали эту историю. Может, и Борис Джонсон обратит внимание», — цитирует ее RT.

Жительница Татарстана Хакова уверена, что ее задержали в аэропорту Хитроу незаконно, на «почве расизма и ненависти».

7 февраля сотрудники Генерального консульства РФ в Нью-Йорке встретились с российским программистом Петром Левашовым, который на данный момент находится в тюрьме города Бриджпорт (штат Коннектикут). Сотрудники Генконсульства потребовали от руководства тюрьмы улучшения условий содержания россиянина.

Петр Левашов был задержан в апреле 2017 года в Барселоне по запросу США. Американские власти обвиняют россиянина в создании вредоносного программного обеспечения и его распространении. 2 февраля программист был экстрадирован в США. Своей вины Петр Левашов не признал.