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В центре Москвы горит здание ГСУ СК РФ по Московской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В центре Москвы загорелось здание Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Московской области. Пожар охватил здание на улице Рождественка.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

«Пожар возник в административном здании по улице Рождественка, д. 27, стр. 1», — приводит агентство его слова. Предварительно, очаг пожара находится на первом этаже многоэтажного здания, оно сильно задымлено. Огнеборцы проверяют здание ГУС СКР на наличие людей.

Накануне сообщалось, что потушено возгорание на территории туберкулезной больницы в Москве.

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