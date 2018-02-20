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Один человек погиб при пожаре на швейной фабрике в Иваново

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Один человек погиб и еще двое пострадали в результате пожара на частной швейной фабрике в Иваново.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По словам собеседника агентства, из горящего здания эвакуированы 50 человек. Пострадавшие госпитализированы.

Он добавил, что пожар на площади 200 кв. м уже удалось локализовать. Обстоятельства возгорания выясняются.

Ранее портал iz.ru писал, что пожилая женщина погибла в Челябинской области, спасая троих правнуков из пожара в частном доме.

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