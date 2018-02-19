Двое мужчин погибли при пожаре из-за окурка в Дмитровском районе

Следователи начали проверку по факту гибели двух мужчин при пожаре в частном доме деревни Коверьянки (Дмитровский район). Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

Возгорание произошло 18 февраля.

«В ходе ликвидации пожара обнаружены тела двух мужчин. Установлено, что погибшими являются 71-летний хозяин сгоревшего дома и его 51-летний знакомый, которые систематически злоупотребляли спиртными напитками», –– сообщила Врадий.

Она отметила, что по предварительной версии причиной пожара является неосторожное обращение с огнем –– незатушенный окурок.

«Организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств происшествия. Назначены судебно-медицинские экспертизы», –– добавили в СК.

19 февраля портал iz.ru сообщил, что пенсионерка погибла, спасая троих правнуков из пожара в частном доме в Челябинской области. Женщина 1936 года рождения вынесла детей из огня, но сама выбраться из дома не смогла.