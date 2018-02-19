Квартира сгорела в Орске из-за оставленного на зарядке телефона

Из-за оставленного на зарядке телефона в Орске загорелась квартира. Об этом сообщили в отделе надзорной деятельности и профилактической работы по Орску и Новотроицку.

Возгорание произошло на улице Фучика примерно в 04:32. В результате пожара, площадь которого составила 10 кв.м, повреждены мебель, бытовая техника, стены и потолочное перекрытие.

Люди не пострадали.

Причиной пожара названо «загорание зарядного устройства».

19 февраля портал iz.ru сообщил, что двое мужчин погибли при пожаре в Подмосковье. Причиной возгорания стал непотушенный окурок.