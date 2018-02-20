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Города станут удобнее для населения

Калининградский губернатор доложил Дмитрию Медведеву о выполнении социальных программ в регионе
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Фото: ТАСС/пресс-служба правительства РФ/Екатерина Штукина
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В Калининградской области планируется до 2020 года построить пять школ. На эти цели предусмотрено выделить почти 4,8 млрд рублей. В завершившемся году отремонтировано 140 км дорог. О выполнении социальных программ в самом западном регионе России отчитался губернатор области Антон Алиханов во время рабочей встречи с председателем правительства Дмитрием Медведевым.

По программе формирования комфортной городской среды в нынешнем году в регионе отремонтируют не менее 75 дворов. Показатель 2017 года — 45 дворов. Основная цель соответствующей общероссийской программы — создание условий для системного повышения качества городской среды на всей территории страны.

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— Эта программа хороша тем, что она вовлекает самих людей, которые живут на этой территории, в обсуждение того, что делать во дворе, что там менять, какие новые объекты малой архитектуры возводить, в участие в этом процессе, кто хочет — своим трудом, кто хочет — может быть, деньгами, — отметил Дмитрий Медведев. — Поэтому желательно, чтобы она развивалась именно в таком ключе, как была задумана.

В нынешнем году, по словам Антона Алиханова, в мероприятиях по улучшению городской среды участвуют все 22 муниципалитета Калининградской области. Работы на 2018 год начали обсуждать еще в конце прошлого года, а вовлечение населения в управление регионом остается одной из главных задач.

— Эта программа одна из тех, которые вызывают самый положительный отклик у наших жителей, у глав муниципальных администраций, — рассказал глава региона.

Губернатор сообщил, что область эффективно участвует в реализации социальных проектов. Так, в этом году планируется завершить возведение школы на 1,7 тыс. мест в Восточном микрорайоне Калининграда.

— Там будет бассейн, вся инфраструктура — такая фабрика для образования, это снимет много социальных проблем в данном конкретном микрорайоне, потому что, к сожалению, пока мест там не хватает, — добавил Антон Алиханов.

Сейчас около 17% школьников региона занимаются во вторую смену. Однако до 2020 года предусмотрено построить пять новых общеобразовательных учебных заведений. На эти цели планируется выделить почти 4,8 млрд рублей. Из них более 3,4 млрд составят дотации из федерального бюджета, около 1,1 млрд добавит область, а еще 276 млн власти рассчитывают привлечь из внебюджетных источников.

Строительство новых школ — одно из направлений проекта «Единой России» по модернизации образования. Партия в прошлом году инициировала выделение из госбюджета 25 млрд рублей на создание учебных заведений.

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