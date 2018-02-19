Семь дорог планируют расширить в Пензе в этом году

Семь автомобильных дорог планируют расширить и привести в порядок пешеходные зоны в Пензе в этом году. Об этом сообщил министр строительства и дорожного хозяйства региона Александр Гришаев на совещании в правительстве Пензенской области.

На территории областного центра было выбрано семь автодорог для проведения на них работ по расширению. В настоящее время готовится вся необходимая документация, включая сам проект, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Помимо этого, проект благоустройства города в 2018 году включает в себя проведение работ на пешеходных зонах на площади Ленина, городской набережной и сквере на Западной поляне. По словам главы администрации города Виктора Кувайцева, возможность проведения работ на тротуарах будет выставлена на торги для поиска подрядчика.

Также на совещании губернатор Пензенской области Иван Белозерцев попросил учесть в проекте работ на площади Ленина возможность отвода воды и выразил желание лично увидеть проект расширения дороги на улице Попова.