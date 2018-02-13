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Въездные знаки перед Орлом обновят со стороны федеральных трасс

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Въездные знаки в город Орел обновят и прилегающую к ним территорию облагородят со стороны федеральных трасс в рамках программы «Формирование современной городской среды в 2018 году».

Сегодня, 13 февраля, глава администрации города Илья Муромский на рабочем совещании дал поручение обновить въездные знаки в город, а также облагородить территорию, к ним прилегающую. Проект должен быть включен в программу «Формирование современной городской среды в 2018 году», сообщает InfoOrel.ru.

Управление градостроительства и коммунального хозяйства должно подготовить все необходимые документы для возможности провести работы, в том числе создать проект и составить план расходов. Мэр города предложил добавить в обновленные знаки надпись: «Город воинской славы».

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