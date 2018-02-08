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Архитектурная подсветка появится на зданиях Тулы

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Архитектурную подсветку разместят на зданиях в Туле. Рабочее совещание по разработанной концепции установки архитектурной подсветки на зданиях провел глава администрации Тулы Евгений Авилов.

В городе разработан проект по архитектурной подсветке зданий. На данный момент выбрано 105 зданий, на которых установят освещение в первую очередь. Из них 55 объектов имеют подготовленные эскизные проекты размещения, сообщает ИА «Тульские новости».

По словам Евгения Авилова, в первую очередь необходимо провести работы по всем вопросам, касающимся подсветки, затем нужно будет рассчитать финансовые затраты на работы и провести переговоры с собственниками зданий.

В число первых подсвеченных домов вошли учреждения муниципального значения, многоквартирные дома, здания офисов и торговые центры.

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