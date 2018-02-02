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Набережную Тулы закроют для автомобильного транспорта

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Набережную Тулы закроют для автомобильного транспорта, об этом рассказал сегодня, 2 февраля, на пресс-конференции журналистам губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Набережная Тулы по улице Металлистов станет пешеходной зоной после реконструкционных работ. По словам Алексея Дюмина, проект реконструкции дорогостоящий и всё необходимо сделать хорошо, поэтому никаких автомобилей там не будет, сообщает ИА «Тульские новости».

Также губернатор отметил, что Тульской области выделено 150 млн рублей из федерального бюджета на осуществление проектных работ. Для того чтобы сохранить исторический облик улицы, нужно заниматься осуществлением проекта комплексно.

Проект «Тульская набережная» предусматривает собой проведение работ по реконструкции набережной, благоустройство объектов культурного наследия, расположенных возле набережной.

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