Проект новгородской Софийской набережной обойдется в 20 млн рублей

Открытый конкурс на разработку проектной документации строительства Софийской набережной на реке Волхов объявило управление капитального строительства Великого Новгорода. Речь идет о благоустройстве участка от моста Александра Невского до гостиницы «Интурист».

Как сообщается на сайте госзакупок, максимальная цена контракта — 19,727 млн рублей. Большую часть этой суммы планируется выделить из регионального бюджета. Остальные деньги поступят из городского бюджета. Подрядчик должен подготовить документацию до 10 июля 2018 года. Ему необходимо продумать обустройство пешеходных дорожек, зон отдыха, территорий для кафе и торговых точек и парковок, а также предложить способ озеленения набережной.

Как напоминает Новгород.ру, в 2017 году московское архитектурное бюро «8 линий» представило концепцию благоустройства Софийской набережной. В этом году власти выделили в общей сложности 37 млн рублей на разработку проектно-сметной документации для благоустройства Софийской набережной, набережной Александра Невского и Ильиной улицы.