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Ремонт нескольких мостов и набережных пройдет в Санкт-Петербурге

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Ремонт сразу нескольких мостов и набережных пройдет в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба «Мостотреста».

Ремонт планируется провести на набережных Грибоедова и Стрелки Васильевского острова, Камнеовстровском, Ушаковском мостах. Особый вид работ планируется провести на 1-м и 2-м Садовых мостах, объектах с позолоченными элементами, — на них будет восстановлено покрытие из сусального золота, сообщило «Cанкт-Петербург.Ру».

Ремонт планируется начать в соответствии с заключенным в декабре 2017 года контрактом с организацией-подрядчиком. По нему подрядчик обязуется выполнить работы по очистке объектов при помощи термопескоструйной технологии, устранить коррозию и покрасить свежим слоем краски.

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