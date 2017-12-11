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«Трехмостье» и Пантелеймоновский мост отреставрировали в Петербурге

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Роман Пименов
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Открытие архитектурной композиции «Трехмостье» и Пантелеймоновского моста состоялось в понедельник в Санкт-Петербурге после полугодичной реставрации. За шесть месяцев специалисты обновили на переправах золочение, окраску металлических конструкций и декоративных элементов. Кроме того, рабочие восстановили утраченные части мостов и установили торшеры освещения, сообщает телеканал «78».

По данным телеканала, реставрация городских объектов обошлась почти в 36 млн рублей. Ремонтные работы велись с 14 июня по 10 декабря 2017 года. Отмечается, что реставрация мостам не понадобится в ближайшие 15 лет. Городские власти заверили, что ремонтные работы были проведены качественно.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сообщил, что снятые при реставрации «Трехмостья» замки молодоженов станут экспонатами музея. В настоящее время они хранятся в «Мостотресте».

«Их нельзя выбрасывать, потому что за каждым замком, оставленным на перилах, скрывается ячейка общества», — подчеркнул Албин.

В последний раз капитальная реставрация Пантелеймоновского моста проводилась 15 лет назад, а архитектурный ансамбль «Трехмостье», включающий в себя Мало-Конюшенный, Театральный и Ложный мосты, ремонтировался 20 лет назад.

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