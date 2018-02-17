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Освещение сделают в парке Юности в Великом Новгороде

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Освещение планируют установить в парке Юности и сквере рядом с рекой Веряжей в Великом Новгороде в рамках второго этапа благоустройства города. Дизайн-проект с изменениями уже разработан.

Новый дизайн-проект по благоустройству города разработан с учетом территорий парка Юности и одного сквера. Проект включает в себя установку освещения в общественных местах, сообщает «Новгород.ру».

Помимо освещения, в сквере предлагается провести работы по изменению моста через Веряжу, добавить спортивные тренажеры для детей, удлинить пешеходные дорожки и возвести входы в сквер.

В парке Юности предлагается организовать освещение, озеленить территорию, наладить работы дренажной системы и осуществить некоторые изменения на скейт-площадке. Работы предполагается завершить в 2018 году.

Все мероприятия по благоустройству проходят в рамках продолжения программы «Комфортная городская среда». Программа продолжится до 2022 года.

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