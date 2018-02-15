Фонтан появится на площади Матери в Якутске

Фонтан появится на территории площади Матери в рамках проекта по благоустройству прилегающей территории озера Сайсары в Якутске, Республика Саха, сообщает пресс-служба мэрии города.

Проект благоустройства территории озера Сайсары разработан московским консалтинговым бюро «Стрелка» и якутскими архитекторами. Проект подразумевает собой деление территории на четыре зоны: площадь Матери, улица Лермонтова, набережная озера Сайсары и дворовые территории. По концепции архитекторов на площади Матери планируют установить фонтан, сообщает ИА YakutiaMedia.

Разработчики проекта постарались создать дизайн-проект таким, чтобы он отвечал всем климатическим, экологическим и архитектурным традициям города. Разделение территории на разные зоны позволит грамотно обустроить места для прогулок, занятий спортом, групповых мероприятий.

Новый дизайн-проект был создан с учетом пожеланий и мнений горожан, которые вносили свои предложения. После разработки архитекторы представили его жителям города на рассмотрение. По результатам обсуждения горожане утвердили проект благоустройства священного озера и отметили, что после завершения всех работ это будет абсолютно новое место, которое превратится в достопримечательность города.